Фондовые индексы США в четверг снижаются в четверг

Американские фондовые индексы снижаются в четверг на фоне неоднозначной корпоративной отчетности и слабых статданных, пишет MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average демонстрировал рост в течение семи предыдущих сессий и в среду впервые превысил отметку в 22000 пунктов.

Трейдеры ждут июльских данных о безработице в США, чтобы оценить, насколько такая динамика рынка оправдана экономической активностью, пишет MarketWatch.

Минтруда США обнародует данные о безработице за прошлый месяц в пятницу в 15:30 кв. Эксперты Уолл-стрит в среднем прогнозируют рост числа рабочих мест в июле на 180 тыс. и снижение безработицы до 4,3% с 4,4%.

Статданные, опубликованные в среду, указали на снижение числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 5 тыс. - до 240 тыс.

Количество заявок остается около минимального за последние 44 года уровня. При этом показатель не превышает 300 тыс. уже 126 недель подряд (с марта 2015 года), что является рекордом с начала 1970-х годов и говорит о стабильном укреплении американского рынка труда.

Тем временем, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле упал до 53,9 пункта - минимального значения за 11 месяцев, по сравнению с 57,4 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали менее значительного снижения - до 56,9 пункта.

Отчеты американских компаний за минувший квартал, опубликованные в четверг, оказались разнонаправленными.

Среди компаний, квартальные показатели которых оказались лучше ожиданий - Kellogg Co. и Tesla Inc.

Акции Kellogg подорожали в ходе торгов на 4,1%. Прибыль и выручка производителя кондитерских изделий во втором квартале 2017 года превзошли прогнозы рынка.

Бумаги Tesla, увеличившей квартальную выручку более чем вдвое, выросли в цене на 6%. Автопроизводитель зафиксировал чистый убыток в минувшем квартале, который, однако, оказался существенно ниже ожиданий экспертов.

Стоимость акций страховой компании American International Group Inc. увеличилась на 0,4%. Чистая прибыль страховщика во втором квартале оказалась лучше консенсус-прогноза аналитиков.

Бумаги Aetna Inc., одной из крупнейших в США компаний сферы медицинского страхования, подорожали на 3,4% благодаря ее сильным результатам за минувший квартал.

Тем временем, капитализация оператора спутникового телевидения Dish Network Corp. упала на 1,8% из-за слабой квартальной отчетности компании.

Цена акций фармкомпании Teva Pharmaceutical рухнула на 19%. Квартальные показатели Teva оказались хуже ожиданий рынка, и компания понизила прогноз прибыли на год.

Бумаги еще одной фармкомпании - Allergan - подешевели на 1,1%, несмотря на повышение ею прогноза выручки на 2017 год.

Капитализация Yum! Brands Inc. опустилась в ходе торгов на 1%. Американский оператор ресторанов сократил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2017 года,

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 кв в четверг опустился на 0,1% - до 22003,79 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,2%, составив 2471,54.

Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 0,4% - до 6339,96 пункта.