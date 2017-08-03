Глава Минфина просит НАПК разъяснить вопрос конфликта интересов в его проверке ГФС

Проверка Государственной фискальной службой (ГФС) полноты уплаты налогов Александром Данилюком, который, как министр финансов, направляет и координирует деятельность ГФС, содержит потенциальный конфликт интересов и создает условия для возможных обвинений в давлении на ГФС во время проведения проверки, считает сам министр.

"Обращаюсь к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с просьбой предоставить разъяснения относительно потенциального конфликта интересов всем его сторонам в соответствии с ч.5 ст.28 закона Украины "О предотвращении коррупции", – написал глава Минфина на своей странице в Facebook в четверг.

Управляющий партнер юридической компании N&D Андрей Довбенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" высказал мнение, что ГФС имеет право проводить такую проверку на основании уже имеющегося определения суда, но это не исключает конфликта интересов, что в дальнейшем может быть принято судом во внимание.

"В таком случае, согласно п.6. ст.19 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти" в случае возникновения у руководителя центрального органа исполнительной власти со специальным статусом реального или потенциального конфликта интересов, он обязан не позднее следующего рабочего дня письменно проинформировать в указанном случае Кабинет министров Украины", – считает юрист.

А.Довбенко добавил, что по результатам рассмотрения указанной информации Кабинет министров принимает решение об осуществлении мер по урегулированию конфликта интересов такого руководителя и осуществляет контроль над их реализацией.

Комментируя открытие Генпрокуратурой уголовного производства по депутатскому подозрению министра в неуплате налогов, юрист подтвердил мнение, что это дело может негативно повлиять, вплоть до срыва, на планируемый выпуск украинских еврооблигаций.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 18 июля принял определение о назначении ГФС внеплановой документальной проверки А.Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы. Документ был принят по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры в связи с депутатским обращением. Согласно тексту определения в реестре судебных решений, этот департамент осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 4 июля 2017 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов).

Ранее народный депутат из коалиционной фракции партии "Народный фронт" Татьяна Черновол сообщила о подаче депутатского обращения генпрокурору Юрию Луценко с просьбой расследовать имеющиеся, по ее мнению, существенные расхождения между доходами и расходами А.Данилюка в 2010-2014 годах, когда он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при администрации президента.

Как утверждает депутат, согласно имеющейся налоговой информации о доходах, глава Минфина получил в эти годы из законных источников 556,16 тыс. грн, однако приобрел в собственность жилой дом площадью 290 кв. м и, по предварительному договору купли-продажи, стоимостью 2,054 млн грн, автомобиль БМВ Х5 2008 г. в. и в 2014 году размести на счетах Укрсоцбанка 519,67 тыс. грн.

"Министр финансов Данилюк финансируется Левочкиным (экс-глава Администрации президента, сейчас – народный депутат)", – заявила Т.Черновол на своем персональном сайте.

В свою очередь глава Минфина категорически отверг обвинения в неуплате налогов, объяснив расхождения между его доходами и расходами в 2010-2014 гг. своей работой в частном бизнесе в предыдущие годы. Он обжаловал определение суда, считая незаконным действия прокуратуры и судьи, но одновременно попросил ГФС максимально быстро провести его налоговую проверку, чтобы не создавать угрозу выпуску еврооблигаций, переговорам с МВФ и бюджетному процессу.

В эту дискуссию вмешалась также глава налогового комитета Рады Нина Южанина. В четверг на своей странице в Facebook она высказалась за проверку А.Данилюка не только на предмет уплаты налогов, но и "фактов участия (вероятного) в расхищении страны в период пребывания им в должности руководителя Координационного центра по внедрению экономических реформ при Администрации президента Януковича". При этом депутат опровергла слухи о желании занять пост главы Минфина.