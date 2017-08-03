Экономика

16:13 03.08.2017

"Киевпастранс" отобрал "Оранту" для страхования по договору "Зеленая карта"

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" отобрало НАСК "Оранту" (Киев) для обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств по международному договору "Зеленая карта" 5 ед., территория действия - Украина-Польша-Чехия.

Как сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro, окончательное ценовое предложение НАСК "Оранта", как и второго участника тендера СОДО "Глобус", составило 150,320 тыс. грн, что соответствует ожидаемой стоимости.

В настоящее время НАСК "Оранта" ожидает окончательное решение.

НАСК "Оранта" является правопреемницей "Укргосстраха", основанного 25 ноября 1921 года.

В 1993 году "Укргосстрах" был преобразован в ОАО "НАСК "Оранта".

НАСК "Оранта" завершила 2016 год с непокрытым убытком в размере 155,956 млн грн, в то время как на конец 2015 года он составлял 854,9 млн грн.

Согласно отчету компании, в 2016 году она увеличила чистые заработанные страховые премии на 14% по сравнению с 2015 годом - до 460,959 млн грн, ее подписанные страховые премии выросли на 14,2% - до 508,651 млн грн. Компания выплатила 137,6 млн грн возмещений, что на 27,6% больше чем годом ранее.

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