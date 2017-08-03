Фунт дешевеет после заседания Банка Англии

Доллар слабо меняется в большинстве основных валютных пар в четверг, при этом фунт стерлингов дешевеет после заседания Банка Англии, а иена укрепляется после перестановок в кабинете министров Японии.

Евро к 15:00 кв 3 августа стоил $1,1851 по сравнению с $1,1856 на закрытие североамериканского рынка в среду.

Курс доллара к иене составил 110,39 иены против 110,72 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой также дешевеет - 130,83 иены против 131,27 накануне.

Фунт подешевел на 0,6% по отношению к доллару и евро после того, как Банк Англии сохранил процентные ставки на прежнем уровне. Кроме того, ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП Великобритании на 2017 год с ожидавшихся в мае 1,9% до 1,7%, на 2018 год - с 1,7% до 1,6%. Прогноз на 2019 год оставлен на уровне 1,8%.

Правительство Японии в четверг подало в отставку, принятую премьер-министром страны Синдзо Абэ. На пост главы оборонного ведомства назначен Ицунори Онодера, который уже занимал этот пост с декабря 2012 года по сентябрь 2014 года. Предыдущий министр обороны - Томоми Инада - ушла в отставку из-за скандала с документами о деятельности японских миротворцев.

Пост главы МИД отведен 54-летнему Таро Коно, получившему образование в США. Фумио Кисида, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2012 года, переходит на один из руководящих постов в Либерально-демократической партии.

Министры финансов, торговли и генеральный секретарь кабинета сохранили свои посты.