Экономика

15:52 03.08.2017

Система ProZorro зафиксировала миллионную закупку

Количество тендеров в электронной системе публичных закупок ProZorro достигло 1 млн, сообщает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

"Один миллион процедур и отчетов в системе публичных электронных закупок ProZorro прошли, полет нормальный. Команда работает над дальнейшим ускорением", – прокомментировал на своей странице в Facebook первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в четверг.

Как говорится в сообщении на сайте МЭРТ, миллионную по счету закупку объявила военная часть 3057 Нацгвардии Украины в г. Мариуполь, закупив крупы на 19,4 тыс. грн.

По статистике ProZorro, за всю работу системы лидерами по электронным закупкам стали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области. Самыми большими госзаказчиками называют Киевский метрополитен – с 3,177 тыс. тендеров за все время работы в системе, региональную филию "Львовская железная дорога" (2,322 тыс. тендеров) и департамент жилищного хозяйства Харьковского горсовета (2,287 тыс. тендеров).

Как сообщалось, система ProZorro была запущена в пилотном режиме в феврале 2015 года. Она представляет собой группу электронных площадок, объединенных в единую систему с общим пулом поставщиков. В апреле 2016 года стартовал первый этап внедрения электронной системы госзакупок, а с 1 августа использование электронной системы стало обязательным для остальных заказчиков.

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