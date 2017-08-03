Поставщик кремнийорганических покрытий "Лакмар" просит суд отменить указ президента о санкциях

Торговый дом "Лакмар", входящий в группу поставщиков кремнийорганических покрытий и эпоксидных смол "Корона-2000", обратился в Высший административный суд Украины с требованием отменить указ президента Украины №467/2016 о введении специальных экономических и других санкций, изданный в октябре 2016 года.

Как сообщается на портале "Судебная власть", рассмотрение дела назначено на 4 августа.

Украина в октябре 2016 года ввела санкции в отношении поставщиков кремнийорганических покрытий и эпоксидных смол ООО "Корона-2000", ООО "ТД "Лакмар" (оба - Киев), ООО "Кремнийполимер" (Бровары Киевской обл.) и Hungarian silicones (Венгрия).

В качестве основания для применения санкций указывались действия юридических лиц, создающих реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины.

"Корона-2000" с 2000 года была поставщиком сырья для запорожского государственного предприятия "Кремнийполимер" и эксклюзивным дистрибьютором его продукции (ГП "Кремнийполимер" в настоящее время находится на стадии санации). "Корона-2000" и связанные предприятия реализовывают кремнийорганические эмали, лаки, эпоксидные смолы, в т.ч. для нужд атомной энергетики.

Согласно оценкам "Корона-2000", по состоянию на 2004 год предприятия группы контролировали 60% украинского и 40% российского рынка кремнийорганических лаков.

"Корона-2000" принадлежит гражданину России Карену Григоряну. Он же ранее был собственником ООО "Кремнийполимер", сейчас собственником этого предприятия является венгерская компания Hungarian silicones, которая также подпала под украинские санкции.

Чистый доход "Корона-2000" в 2015 году составил почти 45 млн грн, ООО "Кремнийполимер" - 75,05 млн грн,.

Собственником ТД "Лакмар", также входящего в группу, числится Марина Сытник.

Чистый доход предприятия в 2015 году составил 102,2 млн грн.