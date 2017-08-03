Экономика

14:55 03.08.2017

Страховые взносы в Фонд соцстраха превысили ожидаемый показатель на 53 млн грн в 2016 г.

Страховые взносы в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в 2016 году превысили ожидаемый показатель на 53 млн грн и составили 8,333 млрд грн, сообщается в отчете об исполнении бюджета Фонда общеобязательного государственного страхования Украины на случай безработицы.

Согласно опубликованному в газете "Урядовый курьер" отчету за 2016 год, фонд всего получил в прошлом году 8,728 млрд грн, что на 64 млн грн больше ожидаемого показателя. В то же время расходы фонда за год были на 271 млн грн ниже запланированного бюджетом уровня и составили 8,302 млрд грн.

Как показывает отчет, только на четверть выполнены расходы по профилактике страховых случаев и помощи по частичной безработице – из запланированных 10,181 млн грн потрачено 2,556 млн грн. Также, согласно опубликованным данным, на 39% выполнен показатель по статье "комиссионное вознаграждение банкам за выплаты материального обеспечения" – 188,6 тыс. грн из запланированных 483,4 тыс. грн. На 40,1% выполнены расходы по трудоустройству безработных за счет дотаций работодателям – из запланированных 2,257 млн грн потрачено 905,3 тыс. грн.

Согласно данным отчета, в 2016 году Фонд соцстраха выдал ваучеров для повышения конкурентоспособности на 8,852 млн грн из запланированных 14,631 млн грн, выполнив план лишь на 60,5%. Фонд также на треть недовыполнил план по расходам на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, так как из заложенных в бюджет 228,819 млн грн было потрачено 181,706 млн грн.

Как указывает документ, остаток средств на конце прошлого года в Фонде соцстраха составил 426,264 млн грн вместо запланированных 91,011 млн грн.

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