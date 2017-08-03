Данилюк просит ГФС быстро проверить его во избежание срыва внешних займов, переговоров с МВФ и госбюджета-2018

Министр финансов Александр Данилюк обжаловал определение суда о его внеплановой налоговой проверке за 1998-2016 гг. по инициативе депутата и прокуратуры, считая его незаконным, но одновременно обратился в Государственную фискальную службу (ГФС) с просьбой незамедлительно провести такую проверку для снятия всех вопросов.

"Учитывая резонансность дела, прошу ГФС начать проверку немедленно и закончить ее в кратчайшие сроки. Это необходимо для того, чтобы не допустить дестабилизации накануне выхода Украины на внешние рынки капиталов, следующей стадии переговоров с МВФ и ключевого этапа бюджетного процесса (все эти процессы координируются министром финансов)", – написал он на своей странице в Facebook в четверг.

Как отметил А.Данилюк, он добивается отмены судебного определения о его проверке, так как в действующем Уголовно-процессуальном кодексе отсутствуют полномочия прокуроров самостоятельно или через суды назначать внеплановые налоговые проверки, а судов - рассматривать такие ходатайства.

По его словам, рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 7 августа.

"В то же время, несмотря на всю нелепость ситуации и очевидную ангажированность дела, я считаю необходимым снять все искусственно спровоцированные подозрения и возможные домыслы в обществе", - пояснил министр свою просьбу к ГФС провести проверку полноты уплаты им налогов.

Глава Минфина также обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с просьбой безотлагательно обнародовать результаты проверки его деклараций и деклараций других лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, которая должна была быть проведена в 90-дневный срок.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 18 июля принял определение о назначении ГФС внеплановой документальной проверки А.Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 гг. Документ был принят по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры в связи с депутатским обращением. Согласно тексту определения в реестре судебных решений, этот департамент осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 4 июля 2017 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов).

Ранее народный депутат из коалиционной фракции партии "Народный фронт" Татьяна Черновол сообщила о подаче депутатского обращения генпрокурору Юрию Луценко с просьбой расследовать имеющиеся, по ее мнению, существенные расхождения между доходами и расходами А.Данилюка в 2010-2014 гг., когда он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при администрации президента.

Как утверждает депутат, согласно имеющейся налоговой информации о доходах, глава Минфина получил в эти годы из законных источников 556,16 тыс. грн, однако приобрел в собственность жилой дом площадью 290 кв. м и, по предварительному договору купли-продажи, стоимостью 2,054 млн грн, автомобиль БМВ Х5 2008 г. в. и в 2014 году разместил на счетах Укрсоцбанка 519,67 тыс. грн.

"Министр финансов Данилюк финансируется Левочкиным (экс-глава администрации президента, сейчас – народный депутат)", – заявила Т.Черновол на своем персональном сайте.

В свою очередь, глава Минфина категорически отверг обвинения в неуплате налогов, объяснив расхождения между его доходами и расходами в 2010-2014 гг. своей работой в частном бизнесе в предыдущие годы.