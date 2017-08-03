НБУ сохранил учетную ставку на уровне 12,5%

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых.

Соответствующее решение "О размере учетной ставки" (№493-рш) утвердило правление центробанка 3 августа.

"Необходимость возвращения инфляции к целевым значениям может обусловить удержание учетной ставки на текущем уровне до получения Национальным банком четких признаков нивелирования инфляционных рисков. Правление Национального банка убеждено, что достижение ценовой стабильности является необходимым условием устойчивого экономического роста", - сообщается в пресс-релизе НБУ в четверг.

Как отмечается в сообщении, при этом правление НБУ считает возможным продолжить постепенную либерализацию валютного регулирования путем смягчения временных административных ограничений, ослабление которых не создает рисков для дестабилизации валютного рынка.

"Возвращение в цикл смягчения монетарной политики будет происходить в случае устойчивого ослабления инфляционных рисков и улучшение ожиданий. Указанное является возможным при условии продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом, что предусматривает проведение структурных реформ, а также при условии проведения взвешенной фискальной политики", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в случае роста фундаментального инфляционного давления монетарная политика НБУ будет достаточно жесткой более длительное время для возобновления тренда снижения инфляции согласно объявленным целям, отмечает регулятор.

Как сообщалось, в последний раз НБУ снижал учетную ставку - до 12,5% годовых с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% годовых с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.