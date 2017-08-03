Нацкомфинуслуг решила аннулировать лицензии СК "Финансовый Эксперт"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), распоряжением №3228 от 25 июля аннулировала 16 лицензий на добровольные виды страхования, выданные ОДО "Страховая компания "Финансовый Эксперт" (Киев) и четыре обязательных вида страхования, сообщается на сайте регулятора.

Причиной такого решения стало отсутствие руководителя или уполномоченного представителя компании по месту регистрации, и в связи с этим невозможностью осуществить проверку деятельности страховщика, а также неподачу им отчетности за 2016 год и первый квартал 2017 года.

Как отмечается в распоряжении, внеплановая проверка компании должна была быть проведена с 17 по 21 июля. Однако прибыв по месту регистрации компании ул.Бориспольская, 9, инспекционная группа Нацкомфинуслуг выявила, что указанный адрес охватывает территорию около 10 гектаров (со слов охранников территории), на этой территории находится более 100 корпусов, из которых 12 по внешнему периметру. В указанных корпусах внешнего периметра отсутствуют какие-либо вывески или признаки наличия СК "Финансовый Эксперт", однако находятся различные учреждения и организации, в частности: предприятие Мilkiland, Государственное космическое агентство Украины, ПАО "Киевский радиозавод", ОАО "Телевизионный завод "Славутич", ломбарды, магазины по продаже оптики, фейерверков и корма для животных, фотоателье, аптеки, учреждения банков, пункты обмена валют, торговая сеть "Велмарт" и т.д.

Не подтвердил наличия офиса компании и проведенный опрос охранников и уборщиц корпусов внешнего периметра. Как отмечается в распоряжении, указанные работники сообщили инспекционной группе, что помещения принадлежат более 20 владельцам, но их контакты предоставлять отказались. Корпуса расположены на внутренней территории адреса ул.Бориспольская, 9 имеют свой режим доступа, ссылаясь на который охрана не пропустила инспекционную группу Нацкомфинуслуг.

СК "Финансовый Эксперт" работает на рынке с 2003 года, специализируется на предоставлении услуг в сфере рискового страхования. Согласно единому госреестру учредителями компании являются 11 ООО. При этом у десяти из них адрес местонахождения такой же, как и у страховой компании - ул. Бориспольская 9.

На сайте компании отмечается, что в 2015 году произошла смена акционеров. На тот момент компания имела 63 тыс. клиентов, 75 сотрудников.

Уставный капитал страховщика составляет 30 млн грн.