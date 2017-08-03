"АВК" инвестировал 6 млн грн в запуск линии по производству злаковых снеков под ТМ Kresko

ООО "АВК Конфекшинэри" (Киев), один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине, запустил производство злаковых снеков под ТМ Kresko.

"АВК" возобновила производство ассортимента ТМ Kresko, запустив новую линию, в которую было инвестировано 6 млн грн", - сообщается в пресс-релизе компании в четверг.

На сегодняшний день новый продукт с шоколадным или банановым вкусом представлен в различных весовых упаковках: 170 г и 74 г, а также в стиках весом 30 г. Запланирован выпуск продукта в форме хрустящих трубочек весом 40 г.

"Это не простой продукт. Потеряв линию по производству в Донецке, мы восстановили ее в Днепре. Это большой успех для компании", - цитируется в сообщении основатель компании Владимир Авраменко.

По его словам, при изготовлении продукта используется только украинское сырье.

"АВК" с новым продуктом планирует занять 10% доли рынка мучных изделий в Украине. Выход продуктов ТМ Kresko запланирован на внешние рынки. В частности, в ближайшее время ожидается появление продукта в Молдове. Компании также интересны рынки Беларуси, Румынии, Польши, Прибалтики и Ближнего Востока.

Собственником ООО "АВК Конфекшинери" является бизнесмен Владимир Авраменко совместно с супругой. Ему также принадлежит кондфабрика в Днепре.

Компания выпускает продукцию под ТМ "Королевский Шедевр", "Королевский Шарм" "Мажор", "Бам-Бук", "Труфель", "Труфалье" и др.

Группа компаний "АВК" основана 1991 году. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми сейчас потерян. "АВК" производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, вафли, соленые снеки.