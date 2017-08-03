В ГФС отчитались об отказе в регистрации 40% приостановленных налоговых накладных

Комиссия Государственной фискальной службы (ГФС) вынесла решения по 16,5 тыс. приостановленных налоговых накладных (НН), из которых отказали в регистрации 6,6 тыс. НН, сообщается на сайте ведомства.

"В подавляющем большинстве причина отказа в регистрации – предоставление налогоплательщиком копий документов, которые составлены с нарушением законодательства и/или не являются достаточными для принятия комиссией ГФС решения о регистрации налоговой накладной/расчета корректировки", – сообщается на сайте ведомства.

По данным Государственной фискальной службы, по состоянию на 2 августа комиссия приняла к рассмотрению почти 47,9 тыс. приостановленных НН от 5 тыс. налогоплательщиков.

ГФС также отмечает, что из направленных на рассмотрение комиссии таблиц налогоплательщика позитивные решения приняли по 8,7 тыс. НН, а отказали почти по 5,6 тыс.

Согласно сообщению ведомства, на 2 августа в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) зарегистрировали 20,4 млн налоговых накладных/расчетов корректировки на сумму НДС почти 107,7 млрд грн.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с 1 июля 2017 года заработала автоматическая регистрация налоговых накладных в ЕРНН. Однако ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

Согласно данным ГФС на 2 августа, система приостановила 0,81% НН. В частности, 1 августа количество приостановленных налоговых накладных составило 0,34% от общего количества документов.

По данным Минфина, в отношении заблокированных накладных система сработала по двум критериям: "пересорт" товаров – несоответсиве объема или отсутствие приобретения товара при его реализации, а также отсутствие лицензий на право предприятия производить, экспортировать, импортировать, совершать оптовую или розничную торговлю подакцизными товарами.

В то же время приостановка системой регистрации НН не является блокированием регистрации этой накладной. Налогоплательщик может в течении 365 дней подать в ГФС документы в рамках установленного перечня, подтверждающие реальность операции. В течение пяти дней после приема документов комиссия ГФС обязана принять решение о регистрации или нерегистрации налоговой накладной. Отказ в регистрации плательщик может обжаловать в течение 10 дней.