UTG отмечает усиление олигополистической конкуренции застройщиков жилья в Киеве

Укрупнение масштабов строительства жилья ведет к постепенному усилению олигополистической конкуренции на рынке Киева, отметил замглавы департамента стратегического консалтинга компании "Украинская торговая гильдия" (UTG, Киев) Константин Олейник.

"Обычно на территории населенного пункта работают несколько застройщиков, которые осваивают большие земельные участки. Такая же тенденция характерна для Киева, где порядка 80% (строительства жилья - ИФ) на сегодняшний день сконцентрировано в руках всего шести застройщиков, и 50% – в руках двух застройщиков, это "Киевгорстрой" и "Укрбуд", – сказал К.Олейник на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, из-за ограниченного предложения в Киеве земельных участков для строительства жилья, застройщики развивают партнерские схемы с владельцами земли или используют участки, изначально не предназначенные для жилого строительства, а также все больше смещают свой интерес в сторону ближайшего пригорода.

"В Киевской области по результатам 2016 года было введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья, и при этом порядка 83% было сконцентрировано в ближайших к Киеву районах – Киево-Сятошинском, Вышгородском, Броварском и Бориспольском. Четыре района сформировали более 1,7 млн кв. м, на все остальные 21 район пришлось всего 348 тыс. кв. м, что является незначительной величиной", – отметил замглавы департамента стратегического консалтинга UTG.

К.Олейник добавил, что выход столичных застройщиков в пригород приводит к масштабной урбанизации этой территории, поскольку компании вынуждены развивать инженерную, торговую, социальную и развлекательную инфраструктуру.

В то же время эксперт указал на продолжающуюся с 2014 года положительную динамику спроса на жилье, что связано с недоверием населения к банковской системе, девальвацией национальной валюты и существенным уровнем инфляции.

Как отметил К.Олейник, в условиях низкой платежеспособности населения строительные компании вынуждены предлагать квартиры с более маленькой площадью, чем раньше, для поддержания высоких темпов продаж.

UTG создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – торгово-развлекательные центры Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).