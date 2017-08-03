Европейские фондовые индексы снижаются в четверг

Фондовые индексы стран Западной Европы опускаются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают отчетность компаний и статданные из еврозоны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 понизился к 11:03 кв на 0,24% - до 377,71 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,18%, французский CAC - на 0,34%, германский DAX - на 0,61%, индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 - на 0,55%.

Как стало известно в пятницу, окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в июле снизилось до 55,7 пункта с 56,3 пункта в июне. Предварительные данные указывали на снижение до 55,8 пункта. Показатель стал минимальным за полгода.

Индикатор в сфере услуг остался на уровне 55,4 пункта.

В Германии сводный PMI опустился в июле до минимальных с сентября прошлого года 54,7 пункта по сравнению с 56,4 пункта месяцем ранее, PMI в сфере услуг упал до 53,1 пункта с 54 пунктов, тогда как ранее сообщалось о более умеренном снижении - до 53,5 пункта.

Помимо этого, сводный PMI во Франции в текущем месяце уменьшился до 55,6 пункта с 56,6 пункта, индикатор в сфере услуг опустился до 56 с 56,9 пункта.

Позднее будут обнародованы данные о розничных продажах в еврозоне в июне. Аналитики прогнозируют, что показатель в позапрошлом месяце не изменился по сравнению с маем и вырос на 2,5% в годовом выражении.

Акции итальянского банка UniCredit SpA дорожают на 3,9%. Банк неожиданно для аналитиков отчитался о росте прибыли во втором квартале благодаря снижению отчислений на покрытие убытков по кредитам.

Тем временем бумаги французского банка Credit Agricole дешевеют на 1,3%, хотя банк также удивил экспертов ростом квартальной прибыли. Выручка финкомпании понизилась на 1%.

Капитализация производителя "люксовых" автомобилей BMW увеличилась на 0,7%. Компания увеличила прибыль и выручку в апреле-июне, а ее показатель EBIT превзошел прогнозы.

Цена бумаг Adidas понижается на 1,5%. Производитель спорттоваров зафиксировал рост квартальной выручки и прибыли, при этом продажи без учета валютных колебаний повысились во всех регионах мира, кроме России и стран СНГ.

Котировки акций Siemens дешевеют на 3,3%. Операционная прибыль в промышленном подразделении компании увеличилась на 3% в прошлом квартале, до 2,25 млрд евро, но оказалась ниже прогнозов рынка.

Также компания объявила о планах совершить IPO своего медицинского подразделения в первом полугодии 2018 года и о продлении контракта с CEO Джо Кэзером до 2021 года.

Рыночная стоимость французского страховщика AXA SA снижаются на 0,7%, хотя компания сообщила о росте чистой прибыли в первом полугодии на 2%, до 3,27 млрд евро, что оказалось лучше ожиданий экспертов.