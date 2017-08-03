Менеджер "Кернела" продал 4,38 тыс. акций компании на $77,7 тысяч

Юридическое лицо, контролируемое одним из менеджеров группы компаний "Кернел", 27 июля 2017 года продало 4,379 тыс. акций Kernel Holding S.A. (Люксембург).

Согласно сообщению "Кернела" на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), средняя цена продажи одной акции составила PLN63,65 ($17,75 за шт. по курсу Национального банка Польши на 3 августа).

По данным WSE, курс акций Kernel по итогам торгов 2 августа возрос на 1,5% - до PLN63,81 за шт.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.

"Кернел" завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $346,4 млн.