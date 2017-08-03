Экономика

09:48 03.08.2017

Adidas увеличила прибыль и выручку во II квартале

Германская Adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, в очередной раз обнародовала сильную квартальную отчетность, указавшую на существенный рост прибыли и выручки во втором квартале 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль от продолжающихся операций в апреле-июне повысилась на 15,5% - до 347 млн евро по сравнению со 301 млн евро за тот же период прошлого года.

Выручка Adidas в прошедшем квартале увеличилась на 20% - до 5,04 млрд евро. Темпы роста выручки без учета колебаний валют составили 19%.

Продажи брендов Adidas и Reebok повысились во всех сегментах, кроме России и стран СНГ. Темпы роста в Западной Европе составили 19% без учета валютных колебаний, в Северной Америке - 26%, в Китае - 28%, в Японии - 11%, в MEAA (Ближний Восток, Австралия и Африка) - 13%, в Латинской Америке - 14%.

В России и странах СНГ продажи снизились на 10,7%. С учетом валютных колебаний показатель вырос на 5,2%.

На прошлой неделе Adidas улучшила прогнозы выручки и прибыли на 2017 год. Теперь компания ожидает роста выручки на 17-19%, вместо прогнозировавшихся ранее 12-14%, повышения рентабельности на 0,8 процентного пункта против 0,3 п.п. и роста чистой прибыли от продолжающихся операций на 26-28%, до 1,36-1,39 млрд евро. Ранее ожидался рост прибыли на 13-15%.

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