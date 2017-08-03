Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), в январе-июне 2017 года увеличила расходы на выпуск продукции на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $31,7/тонна с $25,7/тонна.

"Средние денежные затраты на производство продукции в размере $31,7 за тонну (в первом полугодии 2016 года $25,7 за тонну) отображают более высокие цены на сырье, местную инфляцию (в Украине - ИФ), стабильный курс гривни к доллару, а также снижение уровня производства", - сообщается в полугодовом отчете компании на Лондонской фондовой бирже в четверг.

Себестоимость производства окатышей в 2016 году составляла $27,7/тонна, в 2015-м - $31,9/тонна.

В то же время подчеркивается, что Ferrexpo остается одним из самых низкозатратных производителей окатышей в мире.

В первом полугодии 2017 года средняя цена продажи окатышей с 62%-ным содержанием железа возросла на 44% по сравнению со средней ценой в I полугодии 2016 годом - до $74,4/тонна с $51,7/тонна. В 2016 году средняя цена продажи 62%-ных окатышей возросла на 5% по сравнению с 2015 годом - до $58,3/тонна с $55,6/тонна.

В отчете отмечается, что правление ожидает, что спрос на высококачественную железную руду, в особенности окатыши, останется высоким во II полугодии 2017г.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2016 году она произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.