Ferrexpo в I пол.-2017 нарастило капинвестиции на 87,5%

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), в январе-июне 2017 года увеличила капитальные инвестиции в 87,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $45 млн с $24 млн.

Как сообщается в полугодовом отчете компании на Лондонской фондовой бирже в четверг, увеличение капиталовложений отражает улучшение финансовой ликвидности.

При этом отмечается, что общий объем капиталовложений в 2017 году может составить ориентировочно $100 млн (в 2016 году - $48 млн, в 2015 году - $65 млн).

Компания, в частности, намерена увеличить капинвестиции в наращивание выпуска железорудного концентрата (включая сопутствующую инфраструктуру) на 1,5 млн тонн для увеличения производства окатышей - одобренный проект предусматривает вложения в размере $50 млн.

Согласно отчету, в марте-апреле состоялся капитально-восстановительный ремонт линии №4 по выпуску окатышей как часть программы по поддержанию работоспособности всех четырех линий группы - соответствующие ремонты требуется проводить примерно раз в 15 лет. При этом линия №3 была капитально отремонтирована в 2014 году, оставшиеся две линии - №2 и №1 - будут ремонтироваться также ориентировочно по 55 дней в первом квартале 2018 года и первом квартале 2019 года соответственно.

Группа ожидает увеличения выпуска окатышей во втором полугодии текущего года по сравнению с первым полугодием благодаря программе поддержанию мощностей, в рамках которой планируется остановка линии №2 на 21 день.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2016 году она произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.