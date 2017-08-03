Прибыль Siemens в III финквартале не оправдала ожиданий

Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG отчитался о худшей, чем ожидалось, прибыли и выручке в третьем финансовом квартале 2017 финансового года и сообщил о планах провести IPO медицинского подразделения в первом полугодии 2018 года.

Как говорится в пресс-релизе компании, IPO предоставит подразделению необходимые финансовые средства для совершения новых приобретений. Место листинга не уточняется. Разговоры о планах по выделению подразделения ведутся с начала года.

Чистая прибыль Siemens в апреле-июне выросла на 7%, до 1,46 млрд евро. Прибыль в расчете на акцию повысилась до 1,74 евро, по сравнению с 1,64 евро в третьем квартале 2016 года, несмотря на отрицательные эффекты от сделок по слиянию и поглощению.

Операционная прибыль в промышленном подразделении увеличилась на 3%, до 2,25 млрд евро, при среднем прогнозе в 2,33 млрд евро. Рентабельность сократилась до 10,4% с 10,8% за аналогичный период прошлого года.

Выручка Siemens в прошедшем квартале повысилась на 8% - до 21,4 млрд евро. Эксперты ожидали этот показатель на уровне 21,76 млрд евро.

Объем заказов сократился на 6%, до 19,8 млрд евро, из-за падения заказов в подразделении, выпускающем продукцию для энергетического и газового секторов, и подразделении, занимающемся возобновляемыми источниками электроэнергии.

Siemens подтвердила собственный прогноз прибыли в расчете на акцию на текущий фингод в диапазоне от 7,20 до 7,70 евро, рентабельности промышленного подразделения - от 11% до 12%.

Также в ходе заседания совета директоров было принято решение продлить контракт с CEO Siemens Джо Кэзером до 2021 года. Он работает в компании с 1980 года.

Siemens работает в области электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, выпускает потребительские товары. Штат компании составляет около 360 тыс. человек, которые работают более чем в 200 странах.