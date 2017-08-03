Ferrexpo в I пол.-2017 нарастило чистую прибыль в 2,8 раза, выручку на 29,1%

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), в январе-июне 2017 года увеличила чистую прибыль в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $215,699 млн с $77,777 млн.

Как сообщается в полугодовом отчете компании на Лондонской фондовой бирже в четверг, ее выручка за отчетный период возросла на 29,1% – до $591,049 млн с $457,921 млн благодаря более высоким ценам на железную руду и маржи окатышей, тогда как продажи окатышей в натуральных показателях снизились на 16% – до 5,065 млн тонн с 6,017 млн тонн.

При этом общий объем выпуска окатышей за отчетный период снизился на 9,8% - до 5 млн 160,1 тыс. тонн, в том числе производство окатышей из собственного сырья снизилось на 9,9%, до 5 млн 138,6 тыс. тонн, а суммарный выпуск окатышей с содержанием железа 65% сократился на 8,5%, до 4,902 млн тонн. Снижение производства окатышей в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года связано с 55-дневным плановым ремонтом линии производства окатышей №4 в марте-апреле.

Согласно документу, операционная прибыль за отчетный период возросла на 97,7% - до $259,181 млн. При этом EBITDA от основной деятельности возросла на 79% - до $287 млн. Маржа по EBITDA от основной деятельности в I полугодии-2017 составила 48,5% по сравнению с 34,9% в I полугодии 2016 г.

Чистый денежный поток от операционной деятельности увеличился на 37% - до $194 млн ($142 млн в первом полугодии-2016), прибыль до налогообложения выросла на $149 млн - до $241 млн (в первом полугодии-2016 - $92 млн).

Чистый долг по состоянию на 30 июня 2017 года составил $481 млн, снизившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($753 млн). Соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев - 0,96х по состоянию на 30 июня 2017 года по сравнению с 2,5x на 30 июня 2016 года и 1,57х по состоянию на 31 декабря 2016 года.

В первом полугодии 2017 году погашен долг в размере $163 млн, включая досрочное погашение долга по предэкспортному финансированию на сумму $50 млн. Доступная ликвидность по состоянию на 30 июня 2017 г. соответствует уровню на 31 декабря 2016г. – $143 млн (на 31 декабря 2016 г. - $145 млн).

Объявлены дивиденды в размере 3,3 цента.

Разводненная прибыль на акцию с учетом особых статей (центов США за акцию) возросла на 79%, до 36,60 с 13,14.

Неисполнительный директор группы Стивен Лукас (Steve Lucas) в своем комментарии выразил удовлетворение результатами деятельности Ferrexpo, которые демонстрируют, что на высококачественные железорудные окатыши группы существует высокий спрос со стороны ведущих мировых производителей стали. Маржа, полученная при продаже окатышей, была значительно выше, чем в 2016 году.

"Группа продолжает управлять затратами, что благоприятно сказалось как на операционной прибыли, так и на денежных потоках, а мы в то же время увеличили уровень капиталовложений. Мы продолжаем закладывать основу для неуклонного роста производства до нашей цели – 20 млн тонн в год. В то же время мы существенно укрепили наше финансовое состояние и сократили чистый долг до суммы меньшей, чем показатель EBITDA за последние двенадцать месяцев", - отметил С.Лукас.

При этом глава Ferrexpo констатировал, что "несмотря на то, что прогноз по ценам на железную руду остается неопределенным, спрос на премиальные окатыши остается высоким, и мы уверены, что достигнем хороших результатов за год".

Как сообщалось, Ferrexpo в 2016 году получила $189,2 млн чистой прибыли, что более чем в шесть раз превысило показатель за 2015 год ($31,46 млн). Ее выручка за минувший год увеличилась на 2,6% – до $986,33 млн. Ferrexpo в 2016 году нарастило валовую прибыль на 14% – до $585,99 млн, операционную – на 27,6%, до $320,46 млн, а ее показатель EBITDA увеличился на 20% – до $375 млн.

Компании удалось снизить чистый долг на 32% – до $589 млн при росте свободных денежных средств более чем в четыре раза – до $145 млн.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2016 году она произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.