Доллар стабилен, иена дорожает после отставки правительства Японии

Долларовый индекс ICE в целом стабилен в ходе торгов в четверг, в парах со многими валютами развитых стран, включая евро и фунт стерлингов, доллар остается у многомесячных минимумов.

Между тем иена слабо укрепляется после отставки кабинета министров Японии.

Евро к 8:50 кв 3 августа стоил $1,1855 по сравнению с $1,1856 на закрытие североамериканского рынка в среду.

Курс доллара к иене составил 110,66 иены против 110,72 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой также дешевеет - 131,18 иены против 131,27 накануне.

Рынок правильно оценил сроки объявления о сокращении портфеля активов Федеральной резервной системы (ФРС), поставив на сентябрь, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда США поддерживает траекторию постепенного ужесточения денежно-кредитной политики.

"Существует обоснованный риск, что уровень безработицы в ближайшие два года снизится до менее чем 4%, - сказал Э.Розенгрен. - На мой взгляд, такой уровень будет неустойчивым".

Июльские данные по рынку труда США будут обнародованы в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Fact Set, рост числа рабочих мест замедлился в июле до 180 тыс. с 222 тыс. месяцем ранее, а безработица снизилась до 4,3% с 4,4%.

Кроме того, накануне председатель ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что по-прежнему уверена в ускорении инфляции в США до таргетируемых 2% в следующем году и что она поддерживает постепенное повышение базовой процентной ставки.

В свою очередь ее коллега из ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард отметил, что не готов поддержать повышение ставки в ближайшее время из-за замедления темпов роста потребительских цен. "Возможно, статданные изменятся, но нам нужно этого дождаться. Я считаю, что пока стоит взять паузу", - заявил он в интервью MNI.

Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что считает сентябрь подходящей датой для объявления о начале сокращения объема активов на балансе Федрезерва. Также он сказал, что повышение ставки еще один раз в 2017 году и трижды - в 2018 году кажется ему логичным шагом исходя из текущего прогноза для экономики США.

Правительство Японии в четверг подало в отставку, принятую премьер-министром страны Синдзо Абэ. Новый состав кабинета, как планируется, будет объявлен позднее в этот же день.

Перестановки в кабинете министров, как отмечают наблюдатели, связаны с резким падением доверия к правительству и самому премьеру, представляющему Либерально-демократическую партию (ЛДПР) страны, на фоне ряда нелицеприятных скандалов и просчетов.

По прогнозам местных СМИ, будут назначены новые ключевые министры - обороны и иностранных дел.

На пост главы оборонного ведомства прочат Ицунори Онодеру, который уже занимал этот пост с декабря 2012 года по сентябрь 2014 года. Предыдущий министр обороны - Томоми Инада - ушла в отставку из-за скандала с документами о деятельности японских миротворцев.