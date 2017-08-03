Глава ФРБ Кливленда поддержала повышение ставки ФРС

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер сохраняет уверенность в росте инфляции в США до таргетируемых 2% в следующем году и поддерживает постепенное повышение базовой процентной ставки в стране.

При этом она снизила свою оценку минимального уровня безработицы, который может стабильно удерживаться, до 4,75% с 5%.

"Пора признать, что, даже несмотря на растущий дефицит кадров на рынке труда, инфляция остается умеренной", - сказала Л.Местер во время выступления на мероприятии в Цинциннати.

По ее словам, Федрезерв не может себе позволить ждать, пока инфляция достигнет целевого показателя, и только потом повышать ставку, поскольку последствия изменений в ДКП проявляются не сразу.

Вместе с тем председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард отметил, что не готов поддержать повышение ставки в ближайшее время из-за замедления темпов роста потребительских цен.

"Возможно, статданные изменятся, но нам нужно этого дождаться. Я считаю, что пока стоит взять паузу", - заявил он в интервью MNI.

Показатель инфляции, который учитывает ФРС, в июне опустился до 1,4%.

Л.Местер и Дж.Баллард не входят в число голосующих членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) в этом году.