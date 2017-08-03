Фондовые индексы АТР снижаются на статданных

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в четверг после роста до максимума почти за 10 лет.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,5%.

Южнокорейский индикатор KOPSI упал на 1,8%, рекордными темпами с ноября прошлого года, на новости о том, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил повысить налоги на прибыль крупных корпораций.

Акции Samsung Electronics упали на 2,3%, Korean Air Lines - на 3,9%.

Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%. Как стало известно в четверг, индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media и Markit, снизился в июле до 51,5 пункта с 51,6 пункта в предыдущем месяце.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, более широкий индекс Topix - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

Индийский Sensex упал на 0,5% на данных, что PMI в сектору услуг Индии в июле рухнул до 45,9 пункта с 53,1 пункта в июне, что говорит о резком сокращении активности в секторе.

Бумаги крупнейшего индийского банка State Bank of India дешевеют на 1,2%.

Котировки акций индийских нефтеперерабатывающих компаний Indian Oil и Hindustan Petroleum поднимаются на 4,4% и 3,3% соответственно на слухах о том, что правительство страны планирует повысить цены на керосин.

Капитализация китайских сталелитейных компаний Anyang Iron & Steel Co. и Nanjing Iron & Steel Co. подскочили на 6,9% и 1,9% соответственно после того, как представители правительства подтвердили намерение сократить выплавку стали для восстановления баланса спроса и предложения на рынке.