Цены на нефть снижаются из-за недостаточного сокращения запасов

Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг после роста накануне, инвесторы обеспокоены надостаточно быстрым сокращением запасов и продолжающимся ростом объемов добычи в США.

Вместе с тем эксперты считают неожиданное повышение загруженности НПЗ позитивным признаком, указывающим на усиление роста спроса на энергоносители в США.

Слабость доллара, остающегося у многомесячных минимумов, также сдерживает снижение нефтяных котировок.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 кв уменьшилась на 19 центов (0,36%) - до $52,17 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,16 (0,32%) - до $49,43 за баррель.

В среду Brent подорожала на $0,58 (1,1%), до $52,36 за баррель, WTI - на $0,43 (0,9%), до $49,59 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,53 млн баррелей. Результат оказался лучше, чем объявленное накануне Американским институтом нефти (API) повышение запасов на 1,78 млн баррелей, но хуже, чем прогнозировавшееся опрошенными S&P Global Platts экспертами падение на 2,8 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 39 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах опустились на 2,52 млн баррелей, дистиллятов - на 150 тыс. баррелей. Загруженность НПЗ выросла на 1,1 процентного пункта (п. п.), до 95,4% вместо ожидавшегося сокращения на 0,2 п.п., до 94,1%.

Вместе с тем добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки.