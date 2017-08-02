"Нафтогаз" уволил главного инженера "Укртрансгаза"

Вице-президент – главный инженер ПАО "Укртрансгаз" Игорь Бурак уволен с занимаемой должности, говорится в сообщении объединенного профсоюзного комитета работников аппарата УТГ.

Согласно сообщению, совет глав профкомов УТГ объявляет о начале трудового спора в связи с увольнением И.Бурака и планами НАК "Нафтогаз Украины" о сокращении штатной численности сотрудников компании.

По данным профкома, глава НАК Андрей Коболев 24 июля на совещании с директорами филиалов оператора ГТС Украины заявил о планах провести значительные сокращения сотрудников УТГ.

Как сообщалось, активная стадия противостояния между руководством "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" началась в сентябре 2016 года, когда министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) перебрало на себя функции по управлению УТГ в части смены правления и наблюдательного совета компании, а также утверждения его финплана и инвестпрограммы, тогда как ранее это входило в компетенцию правления "Нафтогаза Украины".

По словам экс-президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива, инициатива по смене переподчинения оператора ГТС с НАК на МЭРТ принадлежала ему, поскольку у руководства НАК и УТГ разные видения будущего оператора в части бизнесов по управлению магистральными газопроводами, ПХГ и сервисными службами, а также на объемы закупок оборудования для производственных нужд.

Позднее МЭРТ отменил свое решение о переподчинении УТГ, а Кабинет министров забрал себе управление госхолдингом.

В середине февраля 2017 года правление НАК "Нафтогаза Украины" по согласованию с наблюдательным советом отстранило президента "Укртрансгаз" И.Прокопива от обязанностей, а в середине марта – проголосовало за его отставку. По словам главы правления НАК Андрея Коболева, решение об увольнение И.Прокопива связано с выявленными нарушениями при проведении компанией тендеров.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.