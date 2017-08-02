Рынок акций Украины в среду замедлил рост

Фондовый рынок Украины в среду несколько замедлил рост: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,13% - до 1136,76 пункта, индекс ПФТС – на 0,12%, до 288,32 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,17 млн грн, в том числе акциями – 6,8 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 92,2 млн грн, в том числе акциями – 0,3 млн грн.

Индекс УБ в "зеленую зону" вытянули акции "Мотор Сичи" (+0,93%).

Тройку лидеров снижения составили бумаги "Донбассэнерго" (-0,63%), "Укрнафты" (-0,47%) и "Центрэнерго" (-0,19%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,3%) и "Мотор Сичи" (+0,5%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,56% - до 617,6 пункта при объеме торгов 0,7 млн злотых (4,9 млн грн).

В "индексной корзине" снизились в цене акции "Астарты" (-2,94%) и KSG Agro (-1,88%).

Ростом завершили торги акции "Милкиленда" (+1,89%), "Кернела" (+1,5%) и "Агротона" (+1,3%).