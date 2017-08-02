Санкции США против РФ будут действовать до полного освобождения украинской земли

Президент Украины Петр Порошенко приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом нового пакета санкций относительно России.

"Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются, в том числе, и политизированного проекта "Северный поток-2", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду вечером

П.Порошенко также отметил, что санкции "будут действовать до полного освобождения украинской земли", что еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и Соединенных Штатов.