Комиссия по отбору независимого члена НС "Нафтогаза" рассмотрела заявления претендентов

Комиссия по отбору независимого члена наблюдательного совета (НС) НАК "Нафтогаз Украины" на заседании 1 августа рассмотрела заявления претендентов и поданные ими документы, сообщает пресс-служба правительства.

"По итогам детального изучения поданных материалов допущенные к участию в конкурсном отборе лица будут уведомлены", - говорится в сообщении.

В дальнейшем с допущенными кандидатами будут проводиться собеседования.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.