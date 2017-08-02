Экономика

18:24 02.08.2017

Комиссия по отбору независимого члена НС "Нафтогаза" рассмотрела заявления претендентов

Комиссия по отбору независимого члена наблюдательного совета (НС) НАК "Нафтогаз Украины" на заседании 1 августа рассмотрела заявления претендентов и поданные ими документы, сообщает пресс-служба правительства.

"По итогам детального изучения поданных материалов допущенные к участию в конкурсном отборе лица будут уведомлены", - говорится в сообщении.

В дальнейшем с допущенными кандидатами будут проводиться собеседования.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Санкции США против РФ будут действовать до полного освобождения украинской земли

Трамп подписал закон об антироссийских санкциях

ЕС выступает против продления пошлины на экспорт металлолома – Питер Вагнер

АМКУ будет контролировать предоставление государственной помощи предпринимателям

Биткойн разделился на две валюты

ПОСЛЕДНЕЕ

Санкции против РФ не должны подрывать усилия европейских союзников США по разрешению конфликта в Украине

Украина за 7 мес. увеличила добычу газа на 3,2%

Курс гривни на межбанке в среду снизился до 25,93 грн/$1

ГФС отчиталась о сокращении количества приостановленных рисковых накладных до 0,83%

Цены на нефть колеблются на данных Минэнерго США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА