Курс гривни на межбанке в среду снизился до 25,93 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 25,93 грн/$1 с 25,86 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,92-25,94 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 25,9042 грн/$1 с 25,8571 грн/$1. Торговый оборот составил $371,84 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $313,62 млн.