ГФС отчиталась о сокращении количества приостановленных рисковых накладных до 0,83%

Государственная фискальная служба (ГФС) констатирует снижение количества приостановленных рисковых налоговых накладных (НН) с 0,97% на 25 июля до 0,83% по состоянию на 1 августа, сообщается на сайте ведомства.

По данным ГФС, приостановлено регистрация 162,238 тыс. НН на общую сумму 2,54 млрд грн. При этом почти 19,601 млн НН на сумму НДС 104,935 млрд грн зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) с начала работы системы мониторинга рисков при регистрации накладных/расчетов корректировки (НН/РК).

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с 1 июля 2017 года заработала автоматическая регистрация НН в ЕРНН. Однако ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

Ранее Минфин сообщал, что в отношении заблокированных накладных система сработала по двум критериям: "пересорт" товаров – несоответствие объема или отсутствие приобретения товара при его реализации, а также отсутствие лицензий на право предприятия производить, экспортировать, импортировать, совершать оптовую или розничную торговлю подакцизными товарами.

По данным Минфина, за первую декаду июля система заблокировала регистрацию 1,1% почти из 3,7 млн НН. По состоянию на 25 июля количество заблокированных НН сократилось до 0,97%. При блокировке налогоплательщик имеет право в течение 365 дней подать в ГФС документы, подтверждающие реальность совершенной операции. В свою очередь, комиссия ГФС обязана в течение пяти дней после приема документов принять решение о регистрации или нерегистрации НН/РК. Отказ в регистрации налогоплательщик может обжаловать в течение 10 дней.

Согласно данным ГФС, с начала работы системы автоматического блокирования рисковых НН из тени удалось вывести более чем 1,5 млрд грн вследствие блокировки системой рисковых НН. Однако налогоплательщики жалуются на технические ошибки в работе системы, несовершенство критериев блокировки, сложности в регистрации сопутствующих документов. Для улучшения алгоритмов и критериев приостановки НН Минфин и ГФС создали общую рабочую группу. Предложения и отзывы о работе системы представители бизнеса могут оставлять в открытой группе в соцсети Facebook "Система приостановки регистрации накладных: рабочая группа".