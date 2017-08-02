Цены на нефть колеблются на данных Минэнерго США

Цены на нефть эталонных марок активно меняются после публикации еженедельного отчета министерства энергетики США, указавшего на снижение запасов топлива в стране на минувшей неделе и на рост нефтедобычи.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:42 кв в среду опустилась на 29 центов - до $51,49 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 36 центов - до $48,8 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,53 млн баррелей. Результат оказался лучше, чем объявленное накануне Американским институтом нефти (API) повышение запасов на 1,78 млн баррелей, но хуже, чем прогнозировавшееся опрошенными S&P Global Platts экспертами падение на 2,8 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 39 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах опустились на 2,52 млн баррелей, дистиллятов - на 150 тыс. баррелей. Загруженность НПЗ выросла на 1,1 процентного пункта вместо ожидавшегося сокращения на 0,2 п.п.

Вместе с тем добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки, импорт повысился на 209 тыс. б/с.