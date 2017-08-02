Экономика

17:52 02.08.2017

СК "Краина" застраховала автотранспорт "Укроборонсервиса"

Страховая компания "Краина" застраховала 17 автомобилей дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - "Укроборонсервис" (оба - Киев) по добровольному страхованию наземного транспорта.

Согласно данным системы электронных госзакупок ProZorro, договор заключен 2 августа 2017 года сроком на один год.

Согласно его условиям, общий страховой платеж составил 389,3 тыс. грн. , что соответствует ожидаемой стоимости закупки.. СК "Краина" была единственным участником тендера.

СК "Краина" работает на страховом рынке Украины с 1994 года. Имеет лицензии на осуществление 23 видов страхования. Региональная сеть страховщика состоит из 98 объектов по всей территории Украины.

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