Экономика

17:37 02.08.2017

Германские автопроизводители пообещали исправить 5 млн автомобилей с дизельными двигателями

"Большая тройка" германских автопроизводителей, Volkswagen AG, Daimler AG и BMW AG, согласилась отозвать и внести изменения в более 5 млн автомобилей с дизельными моторами, проданных на территории Германии, с целью снижения объема вредных выхлопов.

Это решение было принято по итогам мероприятия, проведенного Объединением немецкой автомобильной промышленности (VDA) в Берлине, которое журналисты окрестили "дизельным саммитом".

Отмечается, что цифра в 5 млн включает в себя 2,5 млн машин, уже отозванных Volkswagen в последние месяцы.

В более новых моделях автомобилей снижение выбросов будет достигнуто путем внесения изменений в программное обеспечение, что позволит компаниям сократить затраты. Этот факт позитивно восприняли инвесторы, благодаря чему акции указанных компаний растут в ходе торгов в среду.

Представители компаний пообещали, что полностью возьмут на себя расходы на отзыв и необходимые изменения, причем они не приведут к ухудшению основных характеристик автомобилей, включая расход топлива.

Доверие потребителей и властей Германии к дизельным автомобилям было подорвано после скандала с Volkswagen, в ходе которого выяснилось, что компания намеренно занижала показатели выхлопов вредных веществ в машинах, оснащенных дизельными двигателями. Аналогичные обвинения выдвигались и против других компаний.

Ранее считалось, что такие автомобили намного экологичнее обычных, и правительство активно продвигало их с помощью различных инициатив и субсидий. Как следствие, в 2016 году почти половина всех проданных в Германии автомобилей обладали дизельными моторами.

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