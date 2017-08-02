Креди Агриколь Банк в I-ом полугодии увеличил чистую прибыль на 80,5%

Креди Агриколь Банк (Киев) по итогам января-июня 2017 года получил 570,626 млн грн чистой прибыли, что на 80,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года (316,068 млн грн).

Согласно финансовому отчету банка, размещенному на его веб-сайте, его чистый процентный доход за первое полугодие текущего года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,4% - до 887,849 млн грн. Комиссионные доходы выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 19,5% - до 419,636 млн грн.

Активы банка за шесть месяцев на уменьшились на 2,7% и составили 29,080 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов выросли на 2%, до 15,820 млрд грн.

Уставный капитал к концу указанного периода оставался на прежнем уровне – 1,223 млрд грн, тогда как собственный капитал вырос на 10,3% - до 2,729 млрд грн.

Как сообщается в пресс-релизе Креди Агриколь Банка, банк смог нарастить прибыль в результате диверсификации доходов и сокращения стоимости риска.

"Креди Агриколь Банк закончил первое полугодие с очень высокой чистой прибылью 571 млн грн. Поскольку такой рост чистой прибыли произошел благодаря снижению стоимости риска, я хочу подчеркнуть, что стабильность чистого банковского дохода отражает способность Креди Агриколь Банка диверсифицировать свои доходы и увеличивать кредитование украинской экономики", - цитирует пресс-служба банка финансового директора финучреждения Режиса Лефевра.

Креди Агриколь Банк (ранее - Индэкс-Банк) основан в 1993 году. Credit Agricole S.A. на 1 января 2017 года владел 99,9961% уставного капитала ПАО "КредиАгриколь Банк".

Согласно данным Нацбанка Украины, Креди Агриколь Банк на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов занимал 11-е место (30,936 млрд грн) среди 90 действовавших в стране банков.