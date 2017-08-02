Национальный банк Украины (НБУ) в августе может сохранить учетную ставку на уровне 12,5%, сообщается в пресс-релизе РВС Банка со ссылкой на председателя правления банка Владислава Кравца.

"В августе НБУ, скорее всего, примет решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5% для более точной оценки темпов инфляции и макроэкономических показателей по итогам семи месяцев", - сказал В.Кравец.

Несмотря на то, что учетная ставка в августе может сохраниться на нынешнем уровне, депозитные ставки продолжат постепенное снижение с уровня 14-15% годовых в гривне, стремясь к уровню текущей учетной ставки, полагает банкир.

По оценке В.Кравца, до конца текущего года учетная ставка может снизиться до 10-10,5%.

"НБУ может снизить учетную ставку до конца года до 10-10,5%, приближая ее к прогнозному уровню инфляции в 2017 году на уровне 9,1%. Снижению учетной ставки будет, в том числе, способствовать поступление валюты в страну за счет экспорта сельскохозяйственной продукции, что позволит сгладить сезонные курсовые колебания осенью. Снятие ограничений для иностранных инвесторов на репатриацию дивидендов в рамках либерализации валютного рынка создает благоприятные условия для поступления валюты в страну от иностранных инвесторов", - сказал он.

Как сообщалось, в последний раз НБУ снижал учетную ставку - до 12,5% годовых с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% годовых с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.