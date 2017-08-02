Экономика

16:59 02.08.2017

НБУ внес изменения в порядок расчетов и межбанковского перевода средств

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в нормативно-правовые акты по вопросам безналичных расчетов в Украине и межбанковского перевода средств в Украине в национальной валюте.

Как сообщил НБУ на веб-сайте, соответствующее решение закреплено постановлением правления НБУ №71 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" от 27 июля 2017 года.

Документом, который вступает в силу с 3 августа, в частности, внесены изменения в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденной постановлением правления НБУ от 21 января 2004 года №22 в части принятия к выполнению банками инкассового поручения (распоряжения) на взыскание налогового долга, оформленного контролирующим органом на основании решения руководителя контролирующего органа (его заместителя или уполномоченного лица). Кроме того, внесены изменения в Инструкцию о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте, утвержденной постановлением правления НБУ от 16 августа 2006 года №320, в части унормирования нового способа заключения договоров Национальным банком с клиентами для осуществления межбанковского перевода средств через систему электронных платежей НБУ, а именно, заключение с банками и их филиалами единого договора банковского обслуживания и предоставления других услуг регулятором.

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Интерфакс-Украина
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