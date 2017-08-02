АМКУ будет контролировать предоставление государственной помощи предпринимателям

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) получил право контролировать и отслеживать предоставление государственной помощи субъектам хозяйствования, сообщает пресс-служба комитета в среду.

Как сообщается на сайте АМКУ, во вторник вступил в силу в полном объеме закон, обязывающий представителей государственной помощи сообщать комитету обо всей существующей госпомощи субъектам хозяйствования по состоянию на 2 августа 2017 года, а также о новой и изменениях условий действующей госпомощи.

Кроме того, с этого дня АМКУ может принимать решения о полном или временном прекращении предоставлении незаконной государственной помощи и ее возвращении.

Согласно принятому 1 июля 2014 года закону "О предоставлении государственной помощи субъектам хозяйствования", АМКУ является уполномоченным органом по вопросам государственной помощи предприятиям.

Таким образом, АМКУ будет контролировать предоставление государственной помощи.