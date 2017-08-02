Украина и Корея могут провести заседание совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и посол Кореи в Украине Янг-Гу Ли на встрече в Киеве обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества в военно-технической и космической сферах.

Как сообщает в среду пресс-служба СНБО, стороны также обсудили вопрос проведения заседания совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, что, по словам А.Турчинова, может значительно ускорить реализацию совместных проектов.

"Есть большой спектр направлений, в которых мы могли бы поднять нашу кооперацию на принципиально новый уровень", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, Украина и Корея имеют много общего – "в условиях военного противостояния вынуждены были обеспечить социально-экономическое и демократическое развитие своих стран".

В свою очередь, посол указал на заинтересованность правительства Республики Корея в углублении сотрудничества с Украиной. Он также отметил, что Корея поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Мы вас понимаем как никого. Ведь Южная Корея пережила сокрушительные войны, внешнее давление и мощные экономические кризисы, но без этого наша страна никогда не стала бы такой сильной и развитой, какой она есть сейчас. Любой кризис дает возможность для дальнейшего развития", - цитирует дипломата пресс-служба СНБО.

Янг-Гу Ли выразил убеждение, что двустороннее сотрудничество может принести "чрезвычайно масштабные и положительные результаты".