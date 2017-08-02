Более 50 тыс. б/у авто по сниженным ставкам акциза ввезено в Украину за год

Более 50 тыс. подержанных легковых автомобилей по значительно сниженным ставкам акцизного сбора ввезено в Украину за первый год действия соответствующего закона, при этом в госбюджет поступило более 4,1 млрд грн, сообщает один из авторов закона народный депутат Роберт Горват.

"Прошел год с начала действия инициированного мной закона…. На мой депутатский запрос ГФС проинформировала, что с 1 августа 2016 года по 1 августа 2017 года импортировано более 50 тыс. подержанных легковых авто, а в госбюджет поступило более 4,1 млрд грн", - написал Р.Горват на своей странице в Facebook.

Согласно приведенным им данным, за аналогичный предыдущий период в Украину импортировано около 17 тыс. подержанных автомобилей, а бюджет получил около 1,8 млрд грн.

"Несмотря на все нарекания скептиков, благодаря закону украинцы ввезли втрое больше автомобилей, а госбюджет дополнительно получил более 2,3 млрд грн", - подчеркнул народный депутат.

Он также в очередной раз подчеркнул, что, по его мнению, проблема "автомобилей на иностранной регистрации" окончательно исчезнет только тогда, когда простой украинец сможет приобрести автомобиль по цене не выше средней в Европе.

"А для этого должен быть создан цивилизованный рынок подержанных авто в Украине. Над этим и работаем", - резюмировал Р.Горват.

Как сообщалось, согласно принятым законом изменениям в Налоговый кодекс, физические и юридические лица с 1 августа 2016 года до 31 декабря 2018 года могут ввезти в Украину одно авто в год (выпущенное не ранее 2010 года), которое перепродать можно только через год.

При этом сниженные ставки акцизного налога не применяются к автомобилям, которые имеют происхождение или ввозятся из страны-агрессора (или оккупанта).

Ставки на подержанные автомобили с объемом цилиндра бензинового двигателя до 1 тыс. куб. см снижены почти в 11 раз - до EUR0,102 за 1 куб. см (аналогично новым авто), с двигателем 1-1,5 л – почти в 22 раза, до EUR 0,063, с двигателем 1,5-2,2 л – в 6,2 раза, до EUR0,267 за 1 куб. см.

Ставка акциза для авто с двигателями 2,2-3 л снижена в восемь раз - до EUR0,276, с двигателем более 3 л - до EUR2,209 (в 1,5 раза) за 1 куб. см.

Эксперты рынка отмечали, что с активизацией импорта подержанных авто отмечается сокращение доли новых "бюджетных" автомобилей в структуре рынка новых автомобилей.