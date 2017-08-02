Экономика

15:17 02.08.2017

Цены на нефть стабилизировались в ходе торгов

Нефть эталонных марок стабилизировалась в среду в ожидании официальных данных о запасах топлива в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 кв в среду поднялась на $0,03 (0,06%) - до $51,81 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,07 (0,14%) - до $49,09 за баррель.

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные о запасах на добровольной основе, сообщил о росте резервов нефти в США на прошлой неделе на 1,78 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует данные о запасах нефти в США за прошлую неделю в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам прошлой недели на 2,8 млн баррелей.

Вместе с тем добыча нефти странами ОПЕК в июле выросла на 210 тыс. баррелей в сутки, до 32,87 млн б/с, согласно данным аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Многие участники рынка, тем не менее, рассчитывают на ребалансировку спроса и предложения за счет увеличения предложения. В частности, заместитель директора исследовательского подразделения китайской компании Unipec Ван Пэй отметил, что ожидает роста импорта нефти в страну в 2017 году до 400 млн тонн, при этом независимые НПЗ импортируют около 100 млн тонн из этого объема.

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