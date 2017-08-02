"Украинская биржа" запустила торги фьючерсами на пшеницу

Фондовая площадка "Украинская биржа" (УБ) в сотрудничестве с Государственным агентством резерва Украины запустила торги фьючерсными контрактами на пшеницу.

Согласно пресс-релизу проекта USAID "Трансформация финансового сектора", первые торги состоялись с поставкой пшеницы на госпредприятие "Хлебная база №76" Государственного агентства резерва Украины в Николаевской области.

"Сегодня выполнено первое соглашение, завершившейся поставкой зерна по договору. К этому времени все фьючерсные контракты, которые торговались в Украине, были исключительно расчетными - то есть, без поставки базового актива. Контракты, которые начали торговаться на "Украинской бирже", отличаются тем, что они заканчиваются реальной сменой собственника аграрной продукции", - цитируется в сообщении глава "Украинской биржи" Олег Ткаченко.

Типовой договор поставки для биржи был разработан с участием экспертов проекта USAID "Трансформация финансового сектора", а спецификации фьючерсных контрактов и новую редакцию правил торговли согласовала Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

В рамках реализации проекта "Украинская биржа" подписала меморандум о взаимодействии с Госрезервом. Его элеваторы используются для хранения зерна, которое является предметом договоров поставки, заключаемых во исполнение фьючерсных контрактов.

По словам руководителя Госрезерва Вадима Мосийчука, участие в проекте позволит государственным элеваторам увеличить загрузку мощностей. На первом этапе работы проекта будут задействованы элеваторы ведомства Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

Согласно сообщению, фьючерсные контракты на пшеницу пользуются спросом в мире в аграрных производителей, которые с их помощью страхуются от колебаний цен или негативных трендов на рынке аграрной продукции. Фьючерсные контракты также пользуются спросом со стороны трейдеров, которые зарабатывают на колебаниях цен в кратко- и долгосрочной перспективе.

После того, как будут отработаны все технологические процессы торговли поставочными фьючерсными контрактами на пшеницу, "Украинская биржа" готова запустить торговлю контрактами на еще одну культуру - кукурузу.

По словам главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева, торговля фьючерсными контрактами на пшеницу создает выгоды для всех его участников - производителей продукции, трейдеров, финансовых посредников, главная среди которых - возможность хеджирования рисков.