ДМК намерен 5 августа задуть еще одну домну и работать тремя печами с максимальной загрузкой

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), намерен 5 августа задуть еще одну доменную печь - ДП-12 - и выйти на работу тремя доменными печами с максимальной загрузкой.

Как сообщается в информации пресс-центра комбината со ссылкой на заместителя начальника цеха по подготовке шихты ДМК Николая Веремиевского, после того, как утром 22 июля была задута ДП-1М и утром 23 июля – ДП-9, предприятие выплавило по состоянию на 1 августа 9,008 тыс. тонн чугуна.

"Это количество произвела одна доменная печь – ДП-1М. 23 июля получен первый чугун. В настоящее время ДП-1М выходит на технологические параметры и находится еще в графике раздувки, как и ДП-9. Однако девятая доменная чугун пока не дает, так как график раздувки для нее предусмотрен более длительный", - пояснил менеджер, которого цитирует пресс-центр.

По его словам, перед пуском печей были произведены ремонты кожухов ДП-1М и ДП-12, ремонтные работы на литейных дворах этих печей и на бункерной эстакаде ДП-1М.

Н.Веремиевский добавил, что третья печь – ДП-12, как ожидается, будет задута 5 августа.

"Согласно графику, в пятницу, 4 августа в печь загрузят шихту. 5-го августа ДП-12 будет задута", - сказал замначальника цеха.

В другой информации пресс-центра со ссылкой на заместителя начальника прокатного цеха по стану 400-200 Константина Геймура сообщается, что 27 июля поставлена на разогрев нагревательная печь стана 400-200, 31 июля – прокатана первая партия заготовки для шаропрокатных станов.

По его словам, с 3 августа цех планирует начать выпуск сортового проката, затем – "катанку" - заказы есть.

Как сообщалось, в июле предприятие выплавило 9 тыс. тонн чугуна и 5 тыс. тонн стали. В апреле-июне комбинат простаивал.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.