Экономика

14:40 02.08.2017

Нацкомфинуслуг исключила СК "ИнтерГарант" из Госреестра финансовых организаций

Нацкомфинуслуг 1 августа исключила ЧАО "Страховая компания "ИнтерГарант" (Киев) из Государственного реестра финансовых организаций и аннулировала свидетельство о регистрации финансовой организации, сообщается на сайте регулятора.

Ранее Нацкомфинуслуг распоряжением от 4 июля аннулировала 14 лицензий ЧАО "Страховая компания "ИнтерГарант" (Киев) по заявлению компании.

Как сообщалось, собрание акционеров страховой компании 28 апреля 2017 года приняло решение прекратить ее деятельность путем преобразования в ООО "ИнтерГарантКонсалтинг".

Как отмечается в официальной информации страховщика, "ИнтерГарантКонсалтинг" станет правопреемником всех прав и обязанностей СК "ИнтерГарант" с момента завершения преобразования в соответствии с законодательством Украины.

СК "ИнтерГарант", зарегистрированная в 1995 году, специализируется на рисковом страховании.

Компания с 2007 года выступает как правопреемник имущественных прав и обязанностей ЗАО "Страховая компания "Укргаз".

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