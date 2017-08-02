Экономика

14:24 02.08.2017

Фондовые индексы АТР выросли в среду, подорожали акции поставщиков Apple

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в среду, акции технологических компаний подорожали благодаря сильной отчетности американской Apple Inc.

Австралийский рынок, однако, упал: бумаги горнодобывающих компаний подешевели вслед за снижением цен на сырье, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,2%, тайваньский Taiex - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%, китайский Shanghai Composite - 0,2%.

Котировки акций поставщиков Apple увеличились, поскольку квартальная отчетность американской компании, а также прогнозы на текущий квартал, превзошли ожидания экспертов.

Бумаги AAC Technologies и Sunny Optical по итогам торгов в Гонконге подорожали соответственно на 4,8% и 3,1%.

Цены акций тайваньских Taiwan Semiconductor, Hon Hai и Largan Precision подскочили на 1,9%, 1,7% и 4,8%.

Капитализация Mitsubishi UFJ Financial Group увеличилась на 0,2%. Накануне, уже после закрытия рынка, крупнейший банк Японии сообщил о повышении чистой прибыли в первом финансовом квартале на 53% благодаря росту доходов от торговых операций.

Стоимость бумаг Honda Motor повысилась по итогам торгов на 2,8%. Компания улучшила прогнозы прибыли и выручки на текущий фингод, а снижение ее продаж на американском рынке в июле оказалось менее существенным, чем ожидали эксперты.

Цена бумаг BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании мира, упала по итогам торгов в Сиднее на 1,6%, Rio Tinto - на 0,2%, австралийской нефтекомпании Santos - на 0,8%.

Статданные из Новой Зеландии, опубликованные в среду, указали на снижение безработицы в стране во втором квартале 2017 года до 4,8% - минимума с декабря 2008 года, по сравнению с 4,9% в предыдущем квартале.

Количество занятых в стране в апреле-июне выросло на 3,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее, однако сократилось на 0,2% по сравнению с первым кварталом.

Рост зарплат в частном секторе в минувшем квартале составил 1,6% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 1,5% в январе-марте.

Новозеландский фондовый индекс S&P NZX 50 вырос в среду на 0,2%.

Индийский S&P BSE Sensex 30 упал на 0,3% после того, как Резервный банк Индии понизил ключевую процентную ставку - ставку прямого РЕПО - до минимального уровня с 2010 года.

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