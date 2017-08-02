Экономика

14:10 02.08.2017

Нацсовет объявил конкурс на вещание телеканала в мультиплексе МХ-5

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины выставил на конкурс лицензию на право круглосуточного вещания на свободном общенациональном канале вещания многоканальной телесети MX-5.

Согласно объявлению в газете "Голос Украины" в среду, программная концепция претендента должна предусматривать в общем объеме вещания минимум 50% долю социально важных программ для обеспечения информационных потребностей граждан.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать с 1 сентября 2017 года по 17:00 2 октября, а итоги конкурса намечено подвести до 30 ноября этого года.

Максимальный размер лицензионного сбора составляет 1,316 млн грн, конкурсная гарантия – 131,57 тыс. грн.

Претендент на участие должен подать информацию об операторе мультиплекса MX-5 – компании "Зеонбуд", стандарте вещания DVB-2 (MPEG-4), условиях распространения передач.

Как сообщалось, в июле регуляторный орган во исполнение постановления Окружного административного суда Киева изъял из лицензии ООО "Зеонбуд" телеканал "Винтаж ТВ" (ООО "Корона Санрайс").

Предыдущий подобный программный конкурс Нацсовет объявил в июне 2016 года. Тогда требование к программной концепции участника предусматривало ее основу из культурологических и просветительских программ. Победителем стала Национальная телекомпания Украины с концепцией культурологического телеканала "Культура", который должен стать вторым каналом общественного вещания.

Всего в четырех мультиплексах многоканальной сети, оператором которого выступает "Зеонбуд", 32 телеканала, из которых 28 общенационального вещания, а 4 – регионального и местного.

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