Экономика

14:05 02.08.2017

ФГИ подписал соглашение с EY на предоставление услуг советника по продаже "Центрэнерго"

Фонд государственного имущества Украины подписал соглашение с консорциумом во главе с Ernst&Young sp. z o.o. Corporate Finance sp.k (EY, польское подразделение) на предоставление услуг советника по продаже энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго", сообщила пресс-служба ведомства.

"Теперь договор должно согласовать правительство соответствующим распоряжением, и советники … смогут начинать работу", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

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