Экономика

13:29 02.08.2017

Вице-премьер Кистион прогнозирует трехкратный рост ремонта дорог в 2017 году

Объемы ремонта дорог в Украине по итогам января-июля 2017 года вдвое превышают показатели аналогичного периода 2016 года, сообщил вице-премьер Владимир Кистион.

"Исходя из таких темпов, у нас есть все шансы по итогам года втрое увеличить объемы отремонтированных дорог в Украине", – написал он на своей странице в Facebook.

Вице-премьер отметил, что финансовый ресурс для выполнения таких амбициозных планов правительство обеспечило.

В.Кистион уточнил, что лучше других справляются с ремонтом Львовская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская и Днепропетровская области, тогда как Киевская, Запорожская, Николаевская, Сумская и Херсонская области несколько отстают от графика.

Согласно отчету правительства, в 2016 году было отремонтировано 949,7 км дорожного покрытия и ликвидировано 9,12 млн кв. м ямочности, что в 4 раза больше показателя 2015 года, что соответственно в 4 и в 1,5 раза превышает показатели 2015 года.

В.Гройсман ранее указывал, что за первое полугодие текущего года было отремонтировано 372 км дорог и ликвидировано 5,96 млн кв. м ямочности.

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