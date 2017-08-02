Абитуриентам, которым не засчитали дополнительные баллы за олимпиады, необходимо обратиться в Минобразования

Абитуриентам высших учебных заведений, которым не были засчитаны бонусные 10 баллов за победы на всеукраинских олимпиадах, призерам Малой академии наук, необходимо индивидуально обратится в Министерство образования и науки, сообщил директор департамента высшего образования министерства Олег Шаров.

"Мы допускаем, что в некоторых исключительных случаях система не учла эти 10 баллов", - сказал директор департамента агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, такая ситуация могла возникнуть, если в период участия абитуриента в олимпиадах, конкурсах Малой академии наук, сдаче внешнего независимого оценивания у них менялись персональные данные, в частности, имя, отчество, фамилия.

"В таких случаях права этих людей не могут быть нарушены, им необходимо обратиться в Министерство образования и науки - их вопрос будет индивидуально рассмотрен и по нему будет принято законное решение", - сказал О.Шаров.

Ранее на своей странице в социальной сети Facebook бывший заместитель министра финансов Елена Макеева написала, что из-за ошибки системы некоторым абитуриентам не были засчитаны 10 бонусных баллов.