Европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в среду на фоне неоднородной отчетности компаний и снижения цен на сырьевые товары, включая нефть.

Динамика евро и фунта стерлингов, которые держатся у многомесячных максимумов в паре с долларом США, является неблагоприятным фактором для рынка акций.

Кроме того, в среду инвесторы ждут итогов "дизельного саммита" в Германии, который призван приостановить запрет на использование автомобилей с дизельными двигателями в стране, в четверг - заседания и новых макропрогнозов Банка Англии, в пятницу - статистики по рынку труда США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял в ходе торгов 0,02% и составил 380,19 пункта.

В среду подъем наблюдается в 7 из 19 секторах Stoxx 600. При этом индекс нефтегазовой отрасли упал на 0,7% из-за снижения цен на нефть, автомобилестроительного сектора - на 0,4% из-за слабых данных о продажах автомобилей в США.

Британский FTSE 100 снизился на 0,2%, французский CAC 40 - на 0,05%. Вместе с тем германский DAX прибавил 0,05%, испанский IBEX 35 - 0,14%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) строительной отрасли Великобритании в июле упал с 54,8 до 51,9 пункта - минимума с августа 2016 года. Аналитики в среднем ожидали снижения до 54,3 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся росте деловой активности в строительстве.

Rio Tinto Plc возглавляет падение среди производителей сырья, поскольку прибыль англо-австралийского горнодобывающего концерна оказалась слабее ожиданий рынка. Акции Rio Tinto подешевели на 1,8%. Randgold Resources потеряла 0,8%, BHP Fresnillo - 0,6%, Glencore - 0,9%.

Позитивная отчетность Apple поддерживает рост в высокотехнологичном секторе. В частности, британская Dialog Semiconductor Plc повысила стоимость бумаг на 4,1%, австрийская AMS AG - на 4,9%, нидерландская STMicroelectronics NV - на 2,2%. Котировки GDR Apple на бирже во Франкфурте взлетели почти на 7%.

Рыночная стоимость британского букмекера William Hill Plc взлетела на 10%, так как его прибыль во II квартале превзошла ожидания.

Курс акций Deutsche Lufthansa вырос на 3% благодаря рекордной прибыли за I полугодие.

Цена бумаг французского банка Societe Generale упала на 4%. Банк сократил чистую прибыль и выручки во II квартале из-за судебных расходов и низких процентных ставок.

Капитализация Commerzbank уменьшилась на 1,4% из-за худшей выручки с 2014 года.