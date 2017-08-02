"Новая почта" временно сократила набсовет вдвое

Наблюдательный совет "Новой почты" ("Нова пошта"), крупнейшей украинской компании по экспресс-доставке, сократился вдвое за счет ухода четырех из пяти независимых членов, говорится в сообщении компании в среду

"По мере того, как в группе компаний меняются стратегические векторы развития, меняется и специфика наших потребностей в услугах независимых директоров", – приводится комментарий совладельца "Новой почты" и члена его набсовета Вячеслава Климова.

По его словам, компания активно ищет международных профессионалов с глубоким управленческим опытом и профильной рыночной экспертизой в экспресс-доставке и высоких технологиях, которые смогут войти в новый состав набсовета.

Пресс-секретарь "Новой почты" Татьяна Потапова добавила, что компания ищет людей с иностранным опытом и экспертизой именно в логистике и IT. "Потенциально это могут быть иностранцы", – сказала она.

В.Климов отметил, что результатом работы покинувших компанию независимых членов набсовета стало совместное формирование и развитие системы корпоративного управления, стратегии развития и бюджетирования, а также разработка нового подхода к compliance и управлению рисками в целом.

"Новая почта" уточнила, что ушедшего главу набсовета Даниила Пасько на этой позиции сменил Игорь Троян, который до этого занимал должность главы комитета набсовета по финансам и аудиту.

Кроме Д.Пасько, из состава совета вышли Денис Бродский, Марк Ивашко и Елена Вольская.

В составе совета остались еще два совладельца – Владимир и Инна Поперешнюк.

"Новая почта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,3 тыс. отделений, 1,4 тыс. почтоматов и 37 сортировочно-перегрузочных терминалов в почти 1 тыс. населенных пунктов. Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2016 году компания доставила более 110 млн отправлений.