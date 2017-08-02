Экономика

12:10 02.08.2017

"Новая почта" временно сократила набсовет вдвое

Наблюдательный совет "Новой почты" ("Нова пошта"), крупнейшей украинской компании по экспресс-доставке, сократился вдвое за счет ухода четырех из пяти независимых членов, говорится в сообщении компании в среду

"По мере того, как в группе компаний меняются стратегические векторы развития, меняется и специфика наших потребностей в услугах независимых директоров", – приводится комментарий совладельца "Новой почты" и члена его набсовета Вячеслава Климова.

По его словам, компания активно ищет международных профессионалов с глубоким управленческим опытом и профильной рыночной экспертизой в экспресс-доставке и высоких технологиях, которые смогут войти в новый состав набсовета.

Пресс-секретарь "Новой почты" Татьяна Потапова добавила, что компания ищет людей с иностранным опытом и экспертизой именно в логистике и IT. "Потенциально это могут быть иностранцы", – сказала она.

В.Климов отметил, что результатом работы покинувших компанию независимых членов набсовета стало совместное формирование и развитие системы корпоративного управления, стратегии развития и бюджетирования, а также разработка нового подхода к compliance и управлению рисками в целом.

"Новая почта" уточнила, что ушедшего главу набсовета Даниила Пасько на этой позиции сменил Игорь Троян, который до этого занимал должность главы комитета набсовета по финансам и аудиту.

Кроме Д.Пасько, из состава совета вышли Денис Бродский, Марк Ивашко и Елена Вольская.

В составе совета остались еще два совладельца – Владимир и Инна Поперешнюк.

"Новая почта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,3 тыс. отделений, 1,4 тыс. почтоматов и 37 сортировочно-перегрузочных терминалов в почти 1 тыс. населенных пунктов. Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2016 году компания доставила более 110 млн отправлений.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"Укрзализныця" завершила I пол.-2017 с чистой прибылью 122,5 млн грн по МСФО

НКРЭКУ начала работу с Энергетическим сообществом по аудиту комиссии, - Вовк

НБУ признал банк "Гефест" неплатежеспособным

За год работы ProZorro сэкономила более 19 млрд грн госсредств

Вспышка АЧС зафиксирована в Винницкой области

ПОСЛЕДНЕЕ

Абитуриентам, которым не засчитали дополнительные баллы за олимпиады, необходимо обратиться в Минобразования

ЧАЭС начала "холодные" испытания ХОЯТ-2

ДТЭК ввел в эксплуатацию свою первую солнечную электростанцию

Европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно

Депутаты предлагают возмещать покупателям сумму покупки за неверный чек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog289.html
РЕКЛАМА